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44 минуты назад

СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Мария Иванова

Днем в понедельник, 13 марта, в Сумской области Украины произошло несколько взрывов. Об этом сообщает «Страна».

В Сумской области Украины прогремели взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Деталей издание не привело.

Ранее 13 марта воздушная тревога была объявлена в Сумской области и одном из районов Днепропетровской области.

Воздушная тревога звучит в двух областях Украины

10 октября 2022 года, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (в РФ назвали организаторами теракта украинские спецслужбы) российские силы начали массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались массовые отключения электроэнергии.

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