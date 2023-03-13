В Сумской области Украины прогремели взрывы

Днем в понедельник, 13 марта, в Сумской области Украины произошло несколько взрывов. Об этом сообщает «Страна».

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Деталей издание не привело.

Ранее 13 марта воздушная тревога была объявлена в Сумской области и одном из районов Днепропетровской области.

10 октября 2022 года, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (в РФ назвали организаторами теракта украинские спецслужбы) российские силы начали массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.