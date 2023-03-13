Fox News: Китай бросает вызов США в Латинской Америке

Пекин бросает вызов Соединенным Штатам, наращивая свою экономическую активность в Латинской Америке. Об этом сообщает Fox News.

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Растущее влияние Китая в регионе вызывает все большую обеспокоенность Вашингтона, говорится в публикации. Журналисты отмечают, что незаметная экспансия Китая в Южном полушарии все чаще привлекает внимание представителей Министерства обороны США и законодателей. В частности член палаты представителей от Республиканской партии от Флориды Марии Эльвиры Салазар обратила внимание на растущие угрозы безопасности, исходящие из Латинской Америки.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Салазар заявила, что Аргентина, наряду с такими странами, как Венесуэла и Боливия, позволяет Китаю закрепиться в Латинской Америке.

«Си Цзиньпин был в Латинской Америке больше раз, чем президент Обама, Трамп и Байден вместе взятые за последние 10 лет», — отметила она. По ее словам, китайцы приходят в Латинскую Америку вовсе «не для торговли, а для войны».

Fox News отмечает, что торговля между Китаем и Латинской Америкой выросла в 26 раз с 2000 по 2020 год — с $12 млрд до $315 млрд. Ожидается, что этот рост будет продолжаться и к 2035 году объем торговли КНР со странами Латинской Америки достигнет $700 млрд.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные генералы США предупредили об «агрессивном» расширении китайского влияния в Южной Америке и Карибском бассейне. В частности, генерал-лейтенант Лора Ричардсон, возглавляющая Южное командование Вооруженных сил США, заявила Комитету палаты представителей по вооруженным силам, что действия КНР посягают на американские интересы в регионе.

В США также обеспокоены тем, что Иран и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения при участии Китая.