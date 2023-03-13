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1 час назад

Киев ответил на обвинения в организации протестов в Тбилиси

Lenta.ru

Украина отвергает обвинения премьер-министра Ираклия Гарибашвили и иных представителей власти Грузии в участии в протестах в Тбилиси и попытке втянуть республику в конфликт с Россией, заявил спикер украинского Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищут врага грузинские власти. Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов», — заявил Николенко.

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