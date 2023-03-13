Киев ответил на обвинения в организации протестов в Тбилиси

Украина отвергает обвинения премьер-министра Ираклия Гарибашвили и иных представителей власти Грузии в участии в протестах в Тбилиси и попытке втянуть республику в конфликт с Россией, заявил спикер украинского Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».