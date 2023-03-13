Германия: Шольц встретится с Нетаньяху в Берлине в четверг

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время рабочего обеда в Берлине 16 марта, сообщает Reuters, ссылаясь на официального представителя правительства Германии.

По его словам, политики обсудят двусторонние вопросы, а также международную и региональную безопасность. Представитель немецкого правительства отметил, что одной из обсуждаемых тем станет судебная реформа в Израиле.

«Канцлер с нетерпением ждет этого визита», — добавил представитель.

20 февраля парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе. В Израиле заявляют, что она нарушает баланс между тремя ветвями власти в пользу правительства.

После в Иерусалиме прошли массовые митинги против проекта судебной реформы.