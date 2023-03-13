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38 минут назад

Германия: Шольц встретится с Нетаньяху в Берлине в четверг

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время рабочего обеда в Берлине 16 марта, сообщает Reuters, ссылаясь на официального представителя правительства Германии.

Германия: Шольц встретится с Нетаньяху в Берлине в четверг
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, политики обсудят двусторонние вопросы, а также международную и региональную безопасность. Представитель немецкого правительства отметил, что одной из обсуждаемых тем станет судебная реформа в Израиле.

«Канцлер с нетерпением ждет этого визита», — добавил представитель.

20 февраля парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе. В Израиле заявляют, что она нарушает баланс между тремя ветвями власти в пользу правительства.

После в Иерусалиме прошли массовые митинги против проекта судебной реформы.

13 февраля сообщалось, что число протестующих против судебной реформы в Израиле достигло 100 тыс. человек.

В мире,Олаф Шольц,Биньямин Нетаньяху,
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