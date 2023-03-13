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18 минут назад

WSJ: Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским

ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

По ее данным, на следующей неделе китайский лидер рассчитывает посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а после этого поговорить с Зеленским.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить, действительно ли председатель КНР может приехать в Россию на следующей неделе, пообещав сообщить об этом, когда будет обоюдная готовность сторон.

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