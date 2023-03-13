В Иране заявили о помиловании более 20 тыс. участников протестов

Председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи заявил, что в республике амнистию получили около 82 тыс. человек, арестованные за различные преступления, передает IRNA. По его словам, это число может быть увеличено и затрагивает участников массовых беспорядков, охвативших республику еще в прошлом году.

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«На сегодняшний день амнистированы 82 тыс. человек, и это число может увеличиться. Помилование получили около 22 тыс. человек, связанных с массовыми беспорядками. Речь идет о тех, кто уже был осужден и тех, кто еще не дождался вынесения приговора», — отметил Мохсени-Эджей.

Как указал глава судебной власти Ирана, помимо участников протестов, помиловано около 60 тыс. человек, из которых 25 тыс. освобождены из мест лишения свободы. Он также добавил, что осужденные и обвиняемые в насильственных преступлениях и кражах не попали под амнистию.