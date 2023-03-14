Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха

В трехстороннем заявлении Москвы, Баку и Еревана от 9 ноября 2020 года говорится, что Россия является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, Армения из-за последствий войны не может исполнять эти обязательства, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
В документе было зафиксировано, что Россия введет войска в Нагорный Карабах и станет гарантом безопасности, передает ТАСС.
«Не то чтобы Армения от него отказывается, но проиграв войну, Армения уже не может выполнять данную функцию», – сказал Пашинян.
При этом Пашинян заявил, что Брюссельский (западный) формат переговоров с Азербайджаном не дает значимых результатов, так как Баку отказывается выполнять достигнутые договоренности.
Он отметил, что в западном формате есть фундаментальные переговоры. Пашинян обсуждал это с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Однако не выполнено более десяти соглашений, в том числе о возвращении пленных, пояснил глава армянского правительства.
Ранее Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о возможном росте напряженности в Нагорном Карабахе.