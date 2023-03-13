США призвали Си Цзиньпина к контакту с Зеленским

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во время брифинга, что США призывали председателя КНР Си Цзиньпина начать контакты с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы Пекин услышал мнение о ситуации вокруг Украины от Киева. Об этом сообщает ТАСС.
«<…> Мы призывали президента Си (председателя КНР Си Цзиньпина. — «Газета.Ru») пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что КНР и лично президенту Си необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение [о кризисе], а не только от России», — сказал он.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским. Как отмечает издание, соответствующая беседа может состояться после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые могут состояться на следующей неделе в Москве.