США призвали Си Цзиньпина к контакту с Зеленским

«<…> Мы призывали президента Си (председателя КНР Си Цзиньпина. — «Газета.Ru») пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что КНР и лично президенту Си необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение [о кризисе], а не только от России», — сказал он.