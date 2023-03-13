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16 минут назад

СМИ заявили о потерях Киева в десятки тысяч военных

Никита Бородкин

Испанская газета ElPais заявила, что в ходе специальной военной операции на Украине Киев потерял десятки тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, издание опубликовало интервью украинского вице-премьера Ирины Верещук, которая отрицает, что Киев испытывает нехватку военных.

El Pais сообщила о потерях Киева в десятки тысяч человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Она (Верещук — прим. ред.) отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то что страна уже больше года ведет боевые действия ... и несмотря на десятки тысяч погибших», — говорится в публикации.

Напомним, что накануне газета Financial Times писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут масштабные потери по всей линии фронта. Переломить ситуацию не помогают даже поставки Киеву западного вооружения и боеприпасов.

В конце ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины с начала российской специальной военной операции составили более 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских. Позднее эту информацию удалили как из видеообращения европейской чиновницы, так и из текстовой версии. Сама фон дер Ляйен объяснила это неточностью, заявив, что речь шла как об убитых солдатах, так и о раненых.

В мире,Армия,Ирина Верещук,
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