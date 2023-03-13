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25 минут назад

Монахи Киево-Печерской лавры заявили об угрозах расправы

Lenta.ruиещё 4

Монахи Киево-Печерской лавры не станут покидать монастырь по требованию музея-заповедника, находящегося в ведении Минкульта Украины. Об этом заявил настоятель лавры митрополит Павел, видеозапись его обращения опубликована на YouTube.

Монахи Киево-Печерской лавры заявили об угрозах расправы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, монахи также получают угрозы расправы.

«Мы не против всех законных действий, но противозаконных не должно быть. Мы граждане своей страны, мы люди, которые тут живут с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого», — сказал митрополит.

Как сообщалось ранее, в ближние пещеры Киево-Печерской лавры, где покоятся мощи святых монахов, сотрудники музея-заповедника пришли с инспекцией без предупреждения служителей монастыря. По словам главы Винницкой епархии УПЦ, вместе с настоятелем Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом они выступили с обращением о нарушениях юридических процедур.

В Украинской православной церкви (УПЦ) отказались выселять монахов из здания Киево-Печерской лавры. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что требование музея «не имеет ничего общего с законодательством Украины».

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