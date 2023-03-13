Обзор иноСМИ: «Тайная причина» финансирования Киева и новый российский беспилотник

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Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

«Тайная причина финансирования Украины»

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Общая помощь США Украине с 24 января 2022 года по 15 января 2023-го достигла 76,8 миллиарда долларов, включая 46,6 миллиарда в виде военной поддержки. Как пишет Роджер Смит в своей статье для American Thinker, цифры выглядят внушительно, но на самом деле США получают выгоду.

Смит отметил, что военная поддержка представляет собой оружие, которое было закуплено Пентагоном несколько десятилетий назад, отслужило около 20 лет и вот-вот покинет арсенал США. Обычно после списания оружие должно быть демилитаризовано и утилизировано, что влечет за собой значительные расходы для армии США. Поставки оружия с истекающим сроком годности на Украину позволили США и НАТО избежать затрат на демилитаризацию. Это разумная стратегия, когда имеются огромные запасы боеприпасов с истекающим сроком годности, но теперь эти «излишки» закончились, подчеркнул автор.

«Новое "чудо-оружие" России бросило вызов всей украинской системе ПВО»

На поле российско-украинского боя появилось «волшебное оружие» - российский дрон-камикадзе «Герань-2», представляющий собой барражирующую бомбу, сообщает Sohu. Китайский портал подчеркивает, что этот маленький боеприпас затмил украинский беспилотник ТБ-2 и барражирующие бомбы США Switchblade.

Время полета «Герани-2» составляет более десяти часов, а дальность полета - до 1,8 тысячи километров, а атаковать ему удается даже бронированные цели (в отличие от Switchblade). При этом стоит один такой боеприпас всего 20 тысяч долларов - это в сто раз дешевле, чем ракета.

Что известно об астероиде, который угрожает Земле в 2046 году

По расчетам NASA, недавно открытый астероид 2023 DW может приблизиться к Земле на опасно близкое расстояние примерно через 20 лет - 14 февраля 2046 года. С вероятностью примерно 1 к 600 астероид столкнется с планетой.

Диаметр астероида составляет 50 метров. Scientific American подчеркивает, что прямое столкновение с таким небесным телом не станет для Земли катастрофой, как случилось с 12-километровым астероидом, убившим динозавров 66 миллионов лет назад. Однако 2023 DW способен нанести серьезный ущерб, если он приземлится недалеко от крупного города или густонаселенного района. В 2013 году челябинский метеорит повредил тысячи зданий и ранил около 1500 человек, а его размер составлял менее половины от 2023 DW, напомнило издание.

Почему санкции не добрались до «Росатома»

В течение многих лет «Росатом» и его «дочки» доминировали в мировой цепочке поставок урана, а небольшие российские производители урана стали незаменимыми в преобразовании радиоактивного элемента в топливо. Западные страны слишком зависят от «Росатома», чтобы вводить против него санкции, пишет Ouest-France.

В 2022 году около трети своего обогащенного урана Франция закупила у России, а США - 28 процентов в 2021 году. Европейцы ежегодно импортируют из РФ уран на 200 миллионов евро. Это во многом объясняет, почему международные санкции до сих пор игнорируют российскую атомную энергетику. Неоднократные обращения президента Украины Владимира Зеленского ничего не изменили, подчеркивает Ouest-France.

«Поляки все чаще и чаще воруют в магазинах»

По данным Главного управления полиции Польши, которые опубликовала Rzeczpospolita, в 2022 году количество краж в магазинах страны увеличилось на 31,1 процента, до более чем 32,7 тысячи. Рост воровства - явный сигнал о проблемах на рынке; повышение цен заставляет все больше людей идти на кражи, заявила Рената Юшкевич, президент Польской организации торговли и дистрибуции.