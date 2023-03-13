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46 минут назад

El Pais сообщила о потерях Киева в десятки тысяч человек

RT на русском

Испанская газета Pais сообщила, что в ходе конфликта Киев понёс потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.

El Pais сообщила о потерях Киева в десятки тысяч человек
Фото: U.S. Army Europe ImagesU.S. Army Europe Images

«Она (Верещук. — RT) отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то, что страна уже больше года ведёт боевые действия ... и несмотря на десятки тысяч погибших», — говорится в статье.

Ранее газета Financial Times сообщала, что на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта.

В начале марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Артёмовск (Бахмут) для украинских силовиков превратился из крепости в мясорубку.

В мире,Армия,СВО,Ян Гагин,Ирина Верещук,
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