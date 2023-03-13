El Pais сообщила о потерях Киева в десятки тысяч человек

Испанская газета Pais сообщила, что в ходе конфликта Киев понёс потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.
«Она (Верещук. — RT) отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то, что страна уже больше года ведёт боевые действия ... и несмотря на десятки тысяч погибших», — говорится в статье.
Ранее газета Financial Times сообщала, что на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта.
В начале марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Артёмовск (Бахмут) для украинских силовиков превратился из крепости в мясорубку.