Сын Трампа шуточным постом объяснил причину краха банка Silicon Valley

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший пошутил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о причине банкротства американских банков Silicon Valley и Signature. Своим постом Трамп-младший указал на неверно расставленные приоритеты в политике кредитных организаций.