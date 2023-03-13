Тегеран заявил о возможной встрече глав МИД Ирана и Саудовской Аравией

Встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии может быть организована в обозримом будущем. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, слова которого приводит портал Nour News.

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"Иран и Саудовская Аравия организуют встречу глав МИД. Надеемся, что она состоится в ближайшем будущем", - отметил пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства. "Для прямых переговоров между министрами иностранных дел двух государств нет никаких препятствий, процесс [организации встречи] будет осуществляться по дипломатическим каналам", - добавил Канани Чафи. Информации о предполагаемом месте проведения переговоров он не привел, отметив, однако, что договоренности на этот счет уже достигнуты.

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Представитель иранского МИД также отметил положительную роль, которую сыграли Ирак и Оман в вопросе нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом. По его словам, всего за полтора года было проведено восемь раундов двусторонних переговоров между Ираном и Саудовской Аравией: пять из них прошли в Багдаде, еще три - в Маскате.

10 марта стало известно о восстановлении ирано-саудовских дипломатических отношений. Стороны планируют открыть посольства в течение двух месяцев. На протяжении нескольких дней секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. В нем отмечается, что страны привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.