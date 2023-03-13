В четырех районах Киева ввели стабилизационные отключения света

Стабилизационные отключения света введены в понедельник в четырех районах Киева. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге "ДТЭК".

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"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам", - говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга.

О введении стабилизационных отключений света в некоторых районах Киева в ДТЭК также сообщали на прошлой неделе.

В ночь на 9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а украинский энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС. По информации компании "Укрэнерго", отключения электроэнергии происходили в Житомирской, Одесской и Харьковской областях.