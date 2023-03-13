Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Агентство отметило, что Министерство иностранных дел Китая и Кремль пока не комментируют данную информацию. Других подробностей возможной поездки не приводятся.

Других подробностей сразу не поступало.

В феврале президент РФ назвал председателя КНР другом и сказал, что ждет его визита в Россию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет сейчас анонсировать сроки возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина ввиду отсутствия точной даты.