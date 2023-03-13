Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
Агентство отметило, что Министерство иностранных дел Китая и Кремль пока не комментируют данную информацию. Других подробностей возможной поездки не приводятся.
Других подробностей сразу не поступало.
В феврале президент РФ назвал председателя КНР другом и сказал, что ждет его визита в Россию.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет сейчас анонсировать сроки возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина ввиду отсутствия точной даты.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10 марта единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя Китая на третий срок.