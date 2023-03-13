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1 час назад

Вице-премьер Украины Верещук заявила, что в Артемовске может оставаться тысяча жителей

Газета.Ru

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) может оставаться одна тысяча местных жителей. Об этом она сообщила в интервью испанской газете El Pais.

Верещук заявила, что в Артемовске может оставаться тысяча жителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Возможно, осталось 1000 взрослых, и мы не знаем, есть ли дети. Я хочу думать, что нет», — сказала Верещук.

По ее словам, украинским властям удалось эвакуировать «почти всех» самым незаметным образом, хотя некоторые остаются «как бы окаменевшими» из-за страха.

Вице-премьер также утверждает, что официально об эвакуации не сообщалась из-за якобы возможного перекрытия доступа к гуманитарным коридорам.

Как отмечает газета, Верещук, несмотря на высокую цену человеческими жизнями, поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы не выводить войска из Артемовска.

7 марта Кабмин Украины одобрил принудительную эвакуацию детей из зоны проведения боевых действий.

В мире,СВО,Ирина Верещук,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
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