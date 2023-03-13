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52 минуты назад

В Японии умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ

Никита Бородкин

Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ скончался в Японии в возрасте 88 лет. Как сообщает «Коммерсантъ», об этом 13 марта написало агентство AFP со ссылкой на его издателя Kodansha.

Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно заявлению компании, литератор скончался от старости рано утром 3 марта. Издатель подчеркнул, что похороны писателя прошли в кругу семьи.

Кэндзабуро Оэ родился 31 января 1935 года в японской Эхиме. В своей писательской деятельности он исследовал проблемы самоидентификации японской молодежи, за что его прозвали японским Джеромом Сэлинджером. Свой стиль литератор определял как «гротесковый реализм».

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Нобелевскую премию японский писатель получил в 1994 году. Его наградили «за то, что он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод». Среди главных работ Кэндзабуро Оэ Нобелевский комитет тогда выделил романы «Футбол 1860 года», «Письма к милому прошлому» и «История М/Т и Лесного чуда».

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