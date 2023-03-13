Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ

Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ скончался в Японии в возрасте 88 лет. Как сообщает «Коммерсантъ», об этом 13 марта написало агентство AFP со ссылкой на его издателя Kodansha.

Согласно заявлению компании, литератор скончался от старости рано утром 3 марта. Издатель подчеркнул, что похороны писателя прошли в кругу семьи.

Кэндзабуро Оэ родился 31 января 1935 года в японской Эхиме. В своей писательской деятельности он исследовал проблемы самоидентификации японской молодежи, за что его прозвали японским Джеромом Сэлинджером. Свой стиль литератор определял как «гротесковый реализм».