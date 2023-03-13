В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
43 минуты назад

Майк Пенс не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост президента

ТАСС

Бывший вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году.

Майк Пенс допустил выдвижение своей кандидатуры на пост президента
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я от всего сердца и безоговорочно поддержу кандидата от республиканцев на пост президента в 2024 году. Если это буду я", - привела в воскресенье слова Пенса газета The Washington Post.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил в ноябре 2022 года о выдвижении своей кандидатуры. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли также заявила, что претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Действующий американский лидер Джо Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание.

В мире,Никки Хейли,Майк Пенс,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий