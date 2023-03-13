Лукашенко заявил о совпадении взглядов с Папой Римским по Украине

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«Много в чем наши взгляды совпадают. Во-первых, в необходимости искреннего поиска мира в Украине и прикладывания всех возможных усилий для его установления со стороны как политических лидеров, так и обычных граждан. Во-вторых, в потребности глубокого переосмысления существующих отношений в глобальной политике», — написал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что согласен с Папой Римским в том, что весь мир представляет собой братские связи, которые основаны на прощении, единении и примирении. Он подчеркнул, что это один из посылов, которых Белоруссия придерживается в рамках объявленного Года мира и созидания.

Лукашенко также отметил работу Папы Римского на благо всего мира. Однако, по его мнению, не все разделяют «стремление слушать и слышать друг друга, вести переговоры, сотрудничать». Президент подчеркнул, что уже не первый год Минск пытается разъяснить странам Запада бессмысленность давления на Белоруссию и необходимость вести диалог, который основан на взаимном уважении.