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1 час назад

Лукашенко признал совпадение взглядов с Папой Римским по Украине

Никита Бородкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в письме Папе Римскому Франциску заявил, что их взгляды на урегулирование конфликта на Украине во многом совпадают. Как сообщает ТАСС, белорусский лидер поздравил главу католической церкви с 10-й годовщиной понтификата.

Лукашенко заявил о совпадении взглядов с Папой Римским по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Много в чем наши взгляды совпадают. Во-первых, в необходимости искреннего поиска мира в Украине и прикладывания всех возможных усилий для его установления со стороны как политических лидеров, так и обычных граждан. Во-вторых, в потребности глубокого переосмысления существующих отношений в глобальной политике», — написал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что согласен с Папой Римским в том, что весь мир представляет собой братские связи, которые основаны на прощении, единении и примирении. Он подчеркнул, что это один из посылов, которых Белоруссия придерживается в рамках объявленного Года мира и созидания.

Лукашенко также отметил работу Папы Римского на благо всего мира. Однако, по его мнению, не все разделяют «стремление слушать и слышать друг друга, вести переговоры, сотрудничать». Президент подчеркнул, что уже не первый год Минск пытается разъяснить странам Запада бессмысленность давления на Белоруссию и необходимость вести диалог, который основан на взаимном уважении.

В конце своего письма белорусский лидер выразил уверенность, что деятельность Франциска в результате принесет свои плоды.

В мире,ФРАНЦИСК,Александр Лукашенко,Католическая церковь,
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