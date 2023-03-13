Сунак назвал самую большую угрозу для Британии

Пекин можно назвать наибольшей опасностью для Лондона, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, когда британская сторона вместе с США и Австралией планировали обнародовать последние шаги в рамках оборонного партнерства для противодействия растущей военной мощи Китая. Об этом сообщает NBC News.

«Китай представляет собой самую большую государственную угрозу нашим экономическим интересам, это точно. Это также системный вызов для мирового порядка», — признал он.

По словам политика, в последнее время поведение КНР вызывает беспокойство. Он заявил, что китайская сторона не только действует авторитарным образом внутри страны, но также ведет себя напористо за рубежом.