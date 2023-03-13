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18 минут назад

Премьер Британии назвал самую большую угрозу для страны

Lenta.ru

Пекин можно назвать наибольшей опасностью для Лондона, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, когда британская сторона вместе с США и Австралией планировали обнародовать последние шаги в рамках оборонного партнерства для противодействия растущей военной мощи Китая. Об этом сообщает NBC News.

Сунак назвал самую большую угрозу для Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китай представляет собой самую большую государственную угрозу нашим экономическим интересам, это точно. Это также системный вызов для мирового порядка», — признал он.

По словам политика, в последнее время поведение КНР вызывает беспокойство. Он заявил, что китайская сторона не только действует авторитарным образом внутри страны, но также ведет себя напористо за рубежом.

Сунак допустил все варианты военной поддержки Украины

Ранее сообщалось о конечной цели партнерства AUKUS, заключенного США, Австралией и Великобританией. Уточняется, что к 2040-м годам в рамках пакта о безопасности державы планируют создать атомный флот нового поколения.

В мире,Риши Сунак,
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