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40 минут назад

Лукашенко в поздравлении Папе Римскому отметил совпадение взглядов по миру на Украине

ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с 10-й годовщиной начала понтификата, отметив совпадение взглядов в необходимости поиска мира на Украине. Об этом сообщает в понедельник президентская пресс-служба.

Лукашенко заявил о совпадении взглядов с Папой Римским по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Много в чем наши взгляды совпадают. Во-первых, в необходимости искреннего поиска мира в Украине и прикладывания всех возможных усилий для его установления со стороны как политических лидеров, так и обычных граждан, - отметил Лукашенко. - Во-вторых, в потребности глубокого переосмысления существующих отношений в глобальной политике".

Также белорусский лидер согласен с понтификом в том, что весь мир - это братские связи, основанные "на прощении, единении, примирении, а не на угнетении, поглощении и навязывании своих взглядов".

"Это один из посылов, которых Беларусь придерживается в рамках объявленного Года мира и созидания", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что понтифик все это время плодотворно работал на благо мира, спокойствия и справедливости, делился с людьми светом и мудростью.

"К сожалению, не все разделяют наше стремление слушать и слышать друг друга, вести переговоры и сотрудничать. Уже который год мы пытаемся разъяснить Западу бесперспективность давления на Беларусь, важность диалога, основанного на взаимоуважении, традициях, ценностях и национальных интересах каждой страны", - посетовал президент.

Он выразил уверенность, что благородная деятельность Папы Римского по обеспечению мира и благополучия всех людей доброй воли принесет свой результат.

В мире,Александр Лукашенко,
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