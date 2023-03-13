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22 минуты назад

Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений

Елена Прошина

Мощное землетрясение, которое ранее произошло на юго-востоке Турции, внесло поправки в предложенный Москвой проект газового хаба, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника, близкого к переговорам.

Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ситуация о том, что его могут отложить, не обсуждается. Стихия стала главной темой в политической, социальной и экономической сферах Турции. Ведомства были заняты ликвидацией последствий подземных толчков. Поэтому в ряд других вопросов были внесены коррективы. В настоящее время Анкара и Москва постепенно возвращаются к проекту газового хаба.

Источник агентства подчеркнул, что проект не может быть отложен из-за необходимости больших ресурсов по устранению последствий землетрясения.

Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что переговоры Турции и России по газовому хабу ведутся. Речь идет о долгосрочном проекте, который быт реализоваться не месяцы, а годы. Поэтому, по словам дипломата, важно все с самого начала поставить на «правильные рельсы».

Как ожидается, через газовый хаб будут вестись поставки с поврежденных «Северных потоков». При этом предполагается не только создание в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Жертвами стали около 48 тысяч человек. Колебания земной коры ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах. Власти назвали стихийное бедствие «катастрофой века».

В мире,Алексей Ерхов,
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