Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений

Мощное землетрясение, которое ранее произошло на юго-востоке Турции, внесло поправки в предложенный Москвой проект газового хаба, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника, близкого к переговорам.

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По его словам, ситуация о том, что его могут отложить, не обсуждается. Стихия стала главной темой в политической, социальной и экономической сферах Турции. Ведомства были заняты ликвидацией последствий подземных толчков. Поэтому в ряд других вопросов были внесены коррективы. В настоящее время Анкара и Москва постепенно возвращаются к проекту газового хаба.

Источник агентства подчеркнул, что проект не может быть отложен из-за необходимости больших ресурсов по устранению последствий землетрясения.

Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что переговоры Турции и России по газовому хабу ведутся. Речь идет о долгосрочном проекте, который быт реализоваться не месяцы, а годы. Поэтому, по словам дипломата, важно все с самого начала поставить на «правильные рельсы».

Как ожидается, через газовый хаб будут вестись поставки с поврежденных «Северных потоков». При этом предполагается не только создание в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению.