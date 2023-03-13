Белый дом: Байден выступит с заявлением по "банковскому кризису"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден Байден в понедельник выступит с заявлением и ответит на вопросы по "банковскому кризису", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

"Завтра утром я выступлю с обращением о том, как мы будем поддерживать устойчивой банковскую систему для защиты исторического экономического восстановления", - заявил Байден.

NYT отмечает, что в дальнейшем проблемы, с которыми столкнулся Silicon Valley Bank, могут распространиться по некоторым частям этого сектора. В связи с этим руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости американской банковской системы Ранее портал Axios спрогнозировал "катастрофический" кризис банковской системы США в том случае, если американское правительство до завтрашнего дня не выработает план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB).