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12 минут назад

В КНДР обещали США контрмеры в ответ на обсуждение проблемы прав человека

ТАСС

США используют проблему прав человека для вмешательства во внутренние дела независимых государств, КНДР примет все необходимые контрмеры по защите суверенитета и своих интересов. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на МИД КНДР.

В КНДР пригрозили США в ответ на обсуждение проблемы прав человека
Фото: ТАССТАСС

"Известный факт, что США долго использовали "проблему прав человека" в своих целях в качестве грязного средства вмешательства во внутренние дела независимых государств с целью свержения их социального строя и политического режима", - сказано в заявлении МИД КНДР.

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"Каждый раз, когда США заходят в тупик и не могут сдерживать КНДР с помощью ядерного вопроса, они обращаются к давлению по "проблеме прав человека" и привлекают своих сателлитов", - поясняют в МИД КНДР. В Пхеньяне указали, что "враждебные действия" Вашингтона достигли уровня, когда их нельзя игнорировать. Одновременно с американо-южнокорейскими учениями, начинающимися 13 марта, США "вынашивают планы" по созыву неофициального совещания Совета Безопасности ООН для обсуждения "несуществующей проблемы прав человека" в КНДР.

"Происки США и их сателлитов против КНДР в области "прав человека" не имеют никакого отношения к настоящему обеспечению прав человека, а являются всего лишь политизированным враждебным инструментом для искажения имиджа КНДР и уничтожения настоящих прав и интересов корейского народа", - заявили в Пхеньяне. Конфронтация между США и КНДР - не только "конфронтация сил", но и социальных систем и идеологии, а корейский народ готов "карать американских империалистов", покушающихся на суверенитет народной республики, добавили дипломаты.

"Права человека означают суверенитет, а принимать все возможные меры по его защите - легитимное право любого государства. КНДР еще раз торжественно декларирует, что примет наиболее мощные контрмеры на наиболее враждебные и гнусные происки США и их сателлитов для полной защиты суверенитета, прав и интересов страны", - сказано в заявлении МИД КНДР.

В мире,Совбез ООН,
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