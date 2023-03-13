В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, это дешевле, чем осуществлять его утилизацию. Украина получает американское оружие, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу. Процесс его обезвреживания стоит очень дорого. Вашингтон и союзники по Североатлантическому альянсу избавляют себя от этих расходов.

Отмечается, что сумма военной помощи США Киеву за последний год составила 46,6 млрд долларов. На утилизацию такого объема вооружения потребовалось бы потратить около 35 млрд. Однако запасы вооружения возрастом около двадцати лет, подлежащего списанию в США, подходят к концу, отправка военной помощи не встречает в США поддержки.

American Thinker не исключает, что можно ожидать изменений в политике НАТО, так как дальнейшая поддержка бывшей советской республики приведет к появлению новых издержек военно-промышленного комплекса.