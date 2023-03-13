В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
19 минут назад

В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов отправляют Киеву списанное вооружение, сообщает American Thinker.

В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, это дешевле, чем осуществлять его утилизацию. Украина получает американское оружие, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу. Процесс его обезвреживания стоит очень дорого. Вашингтон и союзники по Североатлантическому альянсу избавляют себя от этих расходов.

Отмечается, что сумма военной помощи США Киеву за последний год составила 46,6 млрд долларов. На утилизацию такого объема вооружения потребовалось бы потратить около 35 млрд. Однако запасы вооружения возрастом около двадцати лет, подлежащего списанию в США, подходят к концу, отправка военной помощи не встречает в США поддержки.

American Thinker не исключает, что можно ожидать изменений в политике НАТО, так как дальнейшая поддержка бывшей советской республики приведет к появлению новых издержек военно-промышленного комплекса.

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки вооружений со стороны Запада лишь затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии России.

В мире,НАТО,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий