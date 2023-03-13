В Молдавии объявили о раскрытии «пророссийской агентурной сети»

Полиция Молдавии раскрыла агентурную сеть, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на главу генерального комиссариата полиции Виорела Чернэуцану.

Представитель полиции утверждает, что сеть якобы контролирует российская сторона, ее члены прибыли из России в Молдавию «с очень конкретной целью». Чернэуцану заявил, что они намеревались «ослабить местное прозападное правительство».

По словам Чернэуцану, сотрудник молдавской полиции под прикрытием внедрился в группу, членам которой пообещали до 10 тысяч долларов за дестабилизацию ситуации в стране во время протестов. Всего, рассказал он, было организовано десять групп численностью от пяти до десяти человек, все они прошли специальную подготовку.