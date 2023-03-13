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35 минут назад

В Молдавии объявили о раскрытии «пророссийской агентурной сети»

Lenta.ru

Полиция Молдавии раскрыла агентурную сеть, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на главу генерального комиссариата полиции Виорела Чернэуцану.

В Молдавии объявили о раскрытии «пророссийской агентурной сети»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель полиции утверждает, что сеть якобы контролирует российская сторона, ее члены прибыли из России в Молдавию «с очень конкретной целью». Чернэуцану заявил, что они намеревались «ослабить местное прозападное правительство».

По словам Чернэуцану, сотрудник молдавской полиции под прикрытием внедрился в группу, членам которой пообещали до 10 тысяч долларов за дестабилизацию ситуации в стране во время протестов. Всего, рассказал он, было организовано десять групп численностью от пяти до десяти человек, все они прошли специальную подготовку.

Операция прошла в воскресенье, 12 марта, перед акцией протеста в Кишиневе, где

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