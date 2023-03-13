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41 минуту назад

В Германии призвали «запустить мирный процесс» для Украины

Вечерняя Москваиещё 3

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал «запустить мирный процесс» для Украины. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает газета Tagesspiegel.

Запад призвали задуматься о мирном плане по Украине
Фото: PixabayPixabay

— Помимо поставок оружия и финансовой поддержки, мы должны предложить перспективы нарастающему хору критических вопросов в США, а также в Германии, — заявил он.

По словам Ишингера, о требовании от Украины готовности к переговорам речи сейчас быть не может. Однако сам мирный процесс уже пора начинать. Политик предложил сформировать контактную группу, которая начала бы подготовку к этому, передает газета.

Следующие шесть месяцев будут наиболее критичны для конфликта на Украине, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Российской армии удастся добиться определенных тактических успехов в конфронтации, но, по оценкам американской разведки, они не будут значительными, добавил он.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сообщил о переходе конфликта на Украине в решающую фазу, во время которой армия России уничтожит логистику ВСУ. О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

В мире,Безопасность,Скотт Риттер,Уильям Бернс,Вольфганг Ишингер,ЦРУ,
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