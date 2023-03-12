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55 минут назад

Экс-лидер Мюнхенской конференции призвал Запад искать путь к миру на Украине

Газета.Ru

Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер опубликовал в немецком издательстве Tagesspiegel статью, в которой призвал Запад «уже сейчас задаться мыслью о мирном процессе».

Экс-лидер Мюнхенской конференции обратился к Западу с призывом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат признал, что в настоящий момент Украина не готова к переговорам, однако запускать мирный процесс следует сейчас.

Согласно предложению Ишингера, для подготовки переговоров следует создать «посредническую группу».

«Превращается в карикатуру»: политолог о Мюнхенской конференции

По его мнению, в группу должны будут войти Великобритания, Германия, США и Франция, также в качестве возможных кандидатов были предложены международные организации: ООН, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), НАТО, а также Испания, Канада, Польша и страны Балтии.

Ранее ветеран ВС США Дрейвен призвал Украину к миру с Россией.

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