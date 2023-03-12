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33 минуты назад

The Hill: Байден вступил в борьбу с Конгрессом из-за ЧВК «Вагнер»

Ura.Ruиещё 1

Конгресс намеревается объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией, однако президент США Джо Байден выступил против такого решения, из-за чего между ними возник спор. Об этом сообщается в статье американского интернет-издания The Hill.

СМИ: Байден вступил в борьбу с Конгрессом из-за ЧВК «Вагнер»
Фото: 

«Между Конгрессом и [президентом США Джо] Байденом назревает спор о том, следует ли признать террористической организацию частную российскую военную компанию „Вагнер“», — передает The Hill. Кроме того, Конгресс раскритиковал Байдена за медлительность в вопросе поддержки Украины.

Пентагон помешал Байдену обвинить Россию в военных преступлениях

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Джо Байдена отправить «сигнал» России о том, что страны намерены и дальше помогать Украине в противостоянии с РФ в зоне СВО. Между тем, Байден назвал СВО «испытанием века» для США.

В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Пентагон,
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