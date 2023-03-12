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28 минут назад

СМИ: У Киева и Вашингтона появились разногласия из-за Артемовска и Крыма

Майк Габриелян

По некогда монолитному единству Украины и США поползли трещины. У сторон слишком разные позиции по поводу завершения конфликта и применяемых методов. Об этом пишет американское издание Politico.

Статья в Politico озаглавлена: «Маленькие трещины»: Военное единство США и Украины медленно раскалывается».

По данным издания, поводами для разногласий стали теракты на «Северных потоках», плачевная для Киева ситуация в Артемовске, а также навязчивое стремление Зеленского оккупировать Крым.

Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС

Американцы считают, что попытка нападения на российский полуостров будет провальной. Также Белый дом предупредил Киев о недопустимости проведения операций и диверсий за пределами территории Украины.

«Пока Байден продолжает придерживаться своего рефрена о том, что США оставят все решения о войне и мире Зеленскому. Но по Вашингтону уже пополз шепот о том, насколько это будет приемлемо. Конца войне не видно — а тем временем надвигаются еще одни президентские выборы», - резюмирует Politico.

Сейчас западная пресса активно обсуждает версию о возможной причастности украинских диверсантов к подрыву «Северных потоков».

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