СМИ: У Киева и Вашингтона появились разногласия из-за Артемовска и Крыма

«Пока Байден продолжает придерживаться своего рефрена о том, что США оставят все решения о войне и мире Зеленскому. Но по Вашингтону уже пополз шепот о том, насколько это будет приемлемо. Конца войне не видно — а тем временем надвигаются еще одни президентские выборы», - резюмирует Politico.