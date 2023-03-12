Зеленский обсудил с Павелом движение Киева в Евросоюз

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с чешским коллегой. Он пояснил, что обсудил с Петром Павелом международную повестку. Кроме того, в беседе был затронут вопрос о движении Киева в Евросоюз. Об этом пишет РИА «Новости».

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Зеленский отметил, что провел переговоры с чешским коллегой. Он добавил, что поздравил Павела со вступлением в должность.

По его словам, в беседе также были затронуты темы противостояния и потребностей Украины в оборонной области.

Кроме того, уточнил украинский лидер, стороны обсудили вопрос о движении республики в ЕС и договорились об активном взаимодействии в этой сфере в дальнейшем.