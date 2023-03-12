В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
15 минут назад

Зеленский обсудил с Павелом движение Киева в Евросоюз

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с чешским коллегой. Он пояснил, что обсудил с Петром Павелом международную повестку. Кроме того, в беседе был затронут вопрос о движении Киева в Евросоюз. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский обсудил с Павелом движение Киева в Евросоюз
Фото: 

Зеленский отметил, что провел переговоры с чешским коллегой. Он добавил, что поздравил Павела со вступлением в должность.

По его словам, в беседе также были затронуты темы противостояния и потребностей Украины в оборонной области.

Кроме того, уточнил украинский лидер, стороны обсудили вопрос о движении республики в ЕС и договорились об активном взаимодействии в этой сфере в дальнейшем.

Ранее в Минфине Украины сообщили, что страна планирует погасить полученные от европейских стран и организаций кредиты в течение 35 лет.

В мире,Петр Павел,Владимир Зеленский,ЕС,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий