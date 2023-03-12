Протестующие в Кишиневе выдвинули властям ультиматум

Молдавские манифестанты выдвинули ультиматум властям страны: оплатить коммуналку за всю зиму каждому гражданину. Срок - 24 часа. Такой резолюцией закончился многотысячный воскресный митинг в Кишиневе, передает РИА Новости.

От правительства требуют оплатить счета за отопление и электроэнергию и газ за три зимних месяца.

«Это наше ультимативное требование», - заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

По ее словам, правительству отведено 24 часа на реализацию.

Сейчас участники акции решили передать текст резолюции исполнительной власти. Колонна двинулась к дому правительства, но ее снова остановили полицейские.

В Кишиневе сегодня проходит митинг «Движения для народа». Манифестация омрачилась стычками с полицией, было задержано более полусотни человек. Власти видят за организацией митинга «руку Москвы», протестующие отвечают, что у них сугубо экономические требования.