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28 минут назад

В Германии поставили на место Кулебу, оскорбившего российских военных

Илья Родин

Известный немецкий общественный деятель Юрген Тоденхефер прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что жители ФРГ якобы одобряют жестокое обращение с украинцами. Об этом пишет РИА «Новости».

В Германии поставили на место оскорбившего российских военных Кулебу
Фото: 

Отмечается, что ранее Кулеба отозвался о прошедшем накануне в Берлине многотысячном митинге. Он заявил, что выступающие за мирное разрешение конфликта немцы одобряют «убийства и пытки украинцев российскими солдатами».

Тоденхефер подчеркнул, что у него вызывают возмущение постоянные резкие высказывания со стороны властей Украины.

Политик пояснил, что в отличие от тех, кто разжигает конфликт, он и его сторонники стремятся прекратить противостояние. Он добавил, что конфликт следует остановить дипломатическим путем, а не силой.

Ни одно государство на планете не получает такого количества подарков от Берлина, как Украина, напомнил Тоденхефер.

Он резюмировал, что вторая по коррумпированности страна макрорегиона не станет моральным учителем для жителей Германии.

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