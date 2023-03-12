Известный немецкий общественный деятель Юрген Тоденхефер прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что жители ФРГ якобы одобряют жестокое обращение с украинцами. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее Кулеба отозвался о прошедшем накануне в Берлине многотысячном митинге. Он заявил, что выступающие за мирное разрешение конфликта немцы одобряют «убийства и пытки украинцев российскими солдатами».

Тоденхефер подчеркнул, что у него вызывают возмущение постоянные резкие высказывания со стороны властей Украины.

Политик пояснил, что в отличие от тех, кто разжигает конфликт, он и его сторонники стремятся прекратить противостояние. Он добавил, что конфликт следует остановить дипломатическим путем, а не силой.

Ни одно государство на планете не получает такого количества подарков от Берлина, как Украина, напомнил Тоденхефер.