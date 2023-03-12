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40 минут назад

Полиция Молдавии сообщила о минировании аэропорта Кишинева

Газета.Ru

Полиция Молдавии получила сообщение о минировании аэропорта Кишинева. Об этом сообщает Telegram-канал силового ведомства.

По данным стражей порядка, сообщение поступило 12 марта около 12:50 часов по местному времени.

«Сотрудники Пограничной полиции были предупреждены Информационным бюро Международного аэропорта Кишинэу, в который поступил телефонный звонок с сообщением о минировании аэропорта», — говорится в сообщении.

Полиция Молдавии задержала 54 участника протестов

Уточняется, что регистрация пассажиров временно приостановлена, сотрудники аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания. Силовики усилили меры безопасности, мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД.

Ранее Полиция Молдавии получала сообщения о заложенных в Кишеневе бомбах, расценив их как попытку дестабилизации ситуации в республике.

В Кишиневе проходит акция протеста. Причиной стали высокие цены на газ, из-за которых подорожали отопление и продукты.

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