Полиция Молдавии сообщила о минировании аэропорта Кишинева

Полиция Молдавии получила сообщение о минировании аэропорта Кишинева. Об этом сообщает Telegram-канал силового ведомства.

По данным стражей порядка, сообщение поступило 12 марта около 12:50 часов по местному времени.

«Сотрудники Пограничной полиции были предупреждены Информационным бюро Международного аэропорта Кишинэу, в который поступил телефонный звонок с сообщением о минировании аэропорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что регистрация пассажиров временно приостановлена, сотрудники аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания. Силовики усилили меры безопасности, мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД.

Ранее Полиция Молдавии получала сообщения о заложенных в Кишеневе бомбах, расценив их как попытку дестабилизации ситуации в республике.