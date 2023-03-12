В Киеве призвали Запад поставить оружие для наступления

Военачальники Украины ведут разработку наступательной операции, рассказала в интервью Journal du Dimacnhe вице-премьер республики Ольга Стефанишина.

Чиновница напомнила, что глава Минобороны Алексей Резников в феврале заявил о подготовке армии к контрнаступлению.

По ее словам, подготовка этой операции уже ведется.

Вместе с тем, пояснила Стефанишина, украинские военные ожидают новые пакеты вооружений и военной техники от западных стран с тем, чтобы не наступать на позиции ВС РФ « с пустыми руками».