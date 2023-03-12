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33 минуты назад

В Киеве призвали Запад поставить оружие для наступления

Илья Родин

Военачальники Украины ведут разработку наступательной операции, рассказала в интервью Journal du Dimacnhe вице-премьер республики Ольга Стефанишина.

Чиновница напомнила, что глава Минобороны Алексей Резников в феврале заявил о подготовке армии к контрнаступлению.

По ее словам, подготовка этой операции уже ведется.

Франция и Британия помогут Киеву в контрнаступлении

Вместе с тем, пояснила Стефанишина, украинские военные ожидают новые пакеты вооружений и военной техники от западных стран с тем, чтобы не наступать на позиции ВС РФ « с пустыми руками».

Ранее Резников сообщил, что ВСУ получат весной тяжелую и легкую бронетехнику в необходимых объемах.

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