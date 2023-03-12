Моравецкий назвал НАТО самым сильным военным альянсом в истории

Польша находится в безопасности, так как входит в сильнейший военный альянс в истории человечества, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что в воскресенье, 12 марта, Моравецкий вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетил 1-ю Варшавскую бронетанковую бригаду.

Во время встречи с участниками проекта «Тренируйся с НАТО» премьер подчеркнул, что республика является частью сильнейшего альянса в истории. По его оценке, именно этим обеспечена безопасность страны.

Моравецкий напомнил, что 24 года назад Варшава вступила в организацию. Кроме того, он призвал жителей страны учиться обращению с различным оружием, регулярно посещать стрельбища.

Премьер заметил, что что Польше следует развивать вооруженные силы. Он добавил, что в итоге у республики должна быть такая армия, чтобы в ее использовании не было необходимости - само ее наличие должно стать сдерживающим фактором.