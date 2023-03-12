Молдавская полиция задерживает транспорт с людьми, которые направляются на протесты в Кишенев. Об этом сообщает ТАСС о ссылкой на портал оппозиционного "Движения для народа".

По информации агентства, стражи порядка задерживают автобусы и легковой автотранспорт. С машин и автобусов снимают регистрационные номера и отправляют в гараж.

"Транспорт остановила полиция в городе Глодяны, возмущенные люди, которых высадили, в знак протеста заблокировали трассу", - говорится в сообщении движения.

Протестующих задерживают также в городах Бельцы, Бричаны, Рышканы и прочих населенных пунктах. Представители движения напоминают властям о конституционном праве граждан перемещаться и мирно выражать мнение, включая протесты.