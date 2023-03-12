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21 минуту назад

В Китае предупредили о рисках конфликта из-за политики США

Илья Родин

В США на фоне агрессивной внешней политики практически атрофировались дипломатические механизмы, рассказал обозреватель Франц Гейл в статье для Global Times.

Отмечается, что отношения Китая и Соединенных Штатов значительно ухудшились после визита главы Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Автор статьи пояснил, что многие эксперты не примут на веру утверждение о ключевой роли милитаристов в Вашингтоне. Вместе с тем, добавил он, это подтверждается рядом фактов.

В США заявили, что не пытаются сдерживать Китай

Прежде всего, уточнил Гейл, власти США подчеркнуто игнорируют труды китайских теоретиков по важным вопросам геополитики. В частности, они не ознакомились с книгой «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху».

Кроме того, видные американские политики не консультируются с китайскими коллегами по важным вопросам, не стремятся к разработке механизмов предотвращения вооруженного конфликта между сторонами, заметил обозреватель.

По его оценке, США потерпели ряд военных неудач в Корее, Вьетнаме, Ливане и других государствах. Но им все же удалось одержать победу над Ираком.

Это «достижение», полагает Гейл, привело к тому, что страна снова почувствовала себя сверхдержавой. В итоге, военачальники затмили дипломатов, стали желанными гостями и советниками в Белом доме.

Таким образом, считает автор, здравый смысл в отношениях с Китаем был заглушен заявлениями милитаристов.

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