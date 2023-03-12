В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
48 минут назад

Читатели DM осудили финского премьера Марин за посещение похорон главаря "Правого сектора"

Российская Газета

Читатели Daily Mail жестко раскритиковали премьер-министра Финляндии Санну Марин за посещение похорон одного из лидеров "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация) Дмитрия Коцюбайло.

Премьера Финляндии осудили за посещение похорон одного из лидеров «Правого сектора»
Фото: офис президента Украиныофис президента Украины

Напомним, Марин приехала в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время визита она приняла участие в похоронах боевика Коцюбайло с позывным "Да Винчи", который был ликвидирован 7 марта под Артемовском.

Зеленский пришел на похороны одного из лидеров «Правого сектора»

Один из читателей DM отметил, что Марин должна гордиться собой, ведь она не упустила шанс присутствовать на похоронах самого известного ультранационалиста на Украине. "Ей следовало бы прочитать статью о "Правом секторе", в котором он состоял", - написал он.

Другой назвал посещение финским премьером похорон нациста настоящим "скандинавским высокодуховным прогрессивным либерализмом".

"Подходящий конец для палача. Вы все будете там", - цитирует комментатора РИА Новости.

Еще один автор выразил уверенность в том, что Зеленский хотел бы вместо этого выступать на Оскаре.

В мире,Дмитрий Коцюбайло,Владимир Зеленский,Правый сектор,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий