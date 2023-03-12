Премьера Финляндии осудили за посещение похорон одного из лидеров «Правого сектора»

Читатели Daily Mail жестко раскритиковали премьер-министра Финляндии Санну Марин за посещение похорон одного из лидеров "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация) Дмитрия Коцюбайло.

Фото: офис президента Украины офис президента Украины

Напомним, Марин приехала в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время визита она приняла участие в похоронах боевика Коцюбайло с позывным "Да Винчи", который был ликвидирован 7 марта под Артемовском.

Один из читателей DM отметил, что Марин должна гордиться собой, ведь она не упустила шанс присутствовать на похоронах самого известного ультранационалиста на Украине. "Ей следовало бы прочитать статью о "Правом секторе", в котором он состоял", - написал он.

Другой назвал посещение финским премьером похорон нациста настоящим "скандинавским высокодуховным прогрессивным либерализмом".

"Подходящий конец для палача. Вы все будете там", - цитирует комментатора РИА Новости.