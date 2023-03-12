Кулеба раскритиковал версию об «украинском следе» в теракте на «Северных потоках»

Всем заинтересованным сторонам следует дождаться выводов экспертов, проводящих официальные расследования взрывов на российских экспортных трубопроводах, заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на региональные СМИ.

Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины

Кулеба подчеркнул, что необходимо подождать, пока будут объявлены официальные выводы следователей.

По его мнению, публикации в СМИ, основанные на предположениях и версиях, являются фактически «навешиванием ярлыков».

Дипломат отметил, что Киев не имеет никакого отношения к диверсиям на «Северных потоках». Он добавил, что взрывы не были акцией руководства страны.