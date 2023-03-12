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56 минут назад

Кулеба раскритиковал версию об «украинском следе» в теракте на «Северных потоках»

Илья Родин

Всем заинтересованным сторонам следует дождаться выводов экспертов, проводящих официальные расследования взрывов на российских экспортных трубопроводах, заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на региональные СМИ.

Кулеба раскритиковал версию об «украинском следе» в теракте на «Северных потоках»
Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства УкраиныCC BY 4.0 / Портал Правительства Украины

Кулеба подчеркнул, что необходимо подождать, пока будут объявлены официальные выводы следователей.

По его мнению, публикации в СМИ, основанные на предположениях и версиях, являются фактически «навешиванием ярлыков».

Дипломат отметил, что Киев не имеет никакого отношения к диверсиям на «Северных потоках». Он добавил, что взрывы не были акцией руководства страны.

Ранее Кулеба заявил, что не рассчитывает на поставки самолетов от западных стран в ближнесрочной перспективе.

В мире,Дмитрий Кулеба,
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