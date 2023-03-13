Франция не намерена отказываться от проведения пенсионной реформы

Французские власти не откажутся от проведения пенсионной реформы, несмотря на продолжающиеся в стране протесты. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

"Мы не намерены оказываться от реформы пенсионной системы, поскольку она крайне важна для будущего нашей социальной жизни", - сказал он в эфире телеканала LCE.

Веран отметил, что "власти в течение нескольких месяцев проводили консультации, в частности с профсоюзами, по этому проекту".

"Мы пошли на уступки и скорректировали положения реформы. Сейчас проект большинством голосов был одобрен в Сенате (верхняя палата парламента - прим. ТАСС), и текущая неделя станет определяющей в судьбе этого законопроекта", - подчеркнул представитель правительства.

Сенат 11 марта одобрил предлагаемый правительством проект пенсионной реформы. Финальную версию законопроекта должна согласовать 15 марта совместная комиссия из семи депутатов Национального собрания (нижняя палата) и семи сенаторов. Если парламентарии придут к соглашению относительно окончательного текста, он будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден парламентом.

11 марта во французских городах прошел седьмой с конца января день всеобщего протеста против пенсионной реформы, которая предусматривает, в частности, повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По данным МВД Франции, в манифестациях приняли участие 368 тыс. человек. 7 марта на акции протеста против реформы вышло рекордное число протестующих по всей стране - почти 1,3 млн человек.