В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
31 минуту назад

В Китае указали на причину стремления США к войне

Lenta.ru

Обилие военных генералов в рядах советников президента США Джо Байдена делает американскую внешнюю политику милитаризированной. На это указала китайская газета Global Times.

В Китае указали на причину стремления США к войне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Генералы и адмиралы, как на действительной службе, так и в отставке, теперь считаются самыми желанными советниками президента США по внешней политике», — говорится в материале.

Отмечается, что их заслуги зачастую затмевают заслуги профессиональной дипломатической службы.

При этом президенту предлагается меньше невоенных вариантов действий, утверждает издание.

«Естественно, их инструментарий содержит в основном "молотки", а большинство внешнеполитических вызовов выглядят как гвозди», — пишет автор материала.

В результате милитаризованная внешняя политика вынуждает США склоняться к войне с Китаем.

Ранее ufptnf Global Times заявила, что заявления Вашингтона о значимости мира и развития превратились в иллюзию и стали инструментом для продвижения гегемонии США.

В мире,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий