Обилие военных генералов в рядах советников президента США Джо Байдена делает американскую внешнюю политику милитаризированной. На это указала китайская газета Global Times.
«Генералы и адмиралы, как на действительной службе, так и в отставке, теперь считаются самыми желанными советниками президента США по внешней политике», — говорится в материале.
Отмечается, что их заслуги зачастую затмевают заслуги профессиональной дипломатической службы.
При этом президенту предлагается меньше невоенных вариантов действий, утверждает издание.
«Естественно, их инструментарий содержит в основном "молотки", а большинство внешнеполитических вызовов выглядят как гвозди», — пишет автор материала.
В результате милитаризованная внешняя политика вынуждает США склоняться к войне с Китаем.
Ранее ufptnf Global Times заявила, что заявления Вашингтона о значимости мира и развития превратились в иллюзию и стали инструментом для продвижения гегемонии США.