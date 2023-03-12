Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС

Украина не может стать частью Европейского союза (ЕС) из-за внешней политики Венгрии и Польши. Такое заявление сделал бывший глава Европарламента Мартин Шульц в интервью Spiegel, передает РИА Новости.

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Он рассказал, что скептически относится к идее присоединения Украины к Европейскому союзу, так как подобное может случиться только при снижении стандартов членства. Он указал, что необходимость быстрого принятия Украины в ряды ЕС понятна и эмоционально объяснима, однако осуществить это сложно по некоторым политическим соображениям.

Шульц также указал, что многие страны долгие годы работали над тем, чтобы добиться членства в Евросоюзе, однако так и не достигли цели по ряду причин.

По его словам, он бы однозначно выступил за расширение ЕС, если бы правило единогласия отменили, однако позиции Польши и Венгрии по этому вопросу вряд ли изменятся. Поэтому присоединение Украины к Евросоюзу остается проблематичным.