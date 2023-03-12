В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
17 минут назад

Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС

Елена Прошина

Украина не может стать частью Европейского союза (ЕС) из-за внешней политики Венгрии и Польши. Такое заявление сделал бывший глава Европарламента Мартин Шульц в интервью Spiegel, передает РИА Новости.

Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что скептически относится к идее присоединения Украины к Европейскому союзу, так как подобное может случиться только при снижении стандартов членства. Он указал, что необходимость быстрого принятия Украины в ряды ЕС понятна и эмоционально объяснима, однако осуществить это сложно по некоторым политическим соображениям.

Шульц также указал, что многие страны долгие годы работали над тем, чтобы добиться членства в Евросоюзе, однако так и не достигли цели по ряду причин.

По его словам, он бы однозначно выступил за расширение ЕС, если бы правило единогласия отменили, однако позиции Польши и Венгрии по этому вопросу вряд ли изменятся. Поэтому присоединение Украины к Евросоюзу остается проблематичным.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила внести изменения в союзные договоры и отказаться от правила единогласия при голосовании по ключевым вопросам. Она считает, что этот принцип больше не имеет смысла. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил вступление Украины в ЕС и согласился, что для ускорения этого процесса правило единогласия следует упразднить.

В мире,Олаф Шольц,Мартин Шульц,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий