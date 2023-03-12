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49 минут назад

Депутат ЕП Бек: версия о причастности США к подрыву "Северных потоков" неудобна для ФРГ

Газета.Ruиещё 1

Версия о причастности Вашингтона к взрывам на газопроводах системы "Северный потока" (СП) неудобна для Берлина, поскольку США являются основным союзником Германии. Об этом в интервью газете "Известия" заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек.

В ЕС оценили версию о причастности США к подрыву "Северных потоков"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что появление новых предположений о виновных в диверсии на СП направлено на создание путаницы.

"Есть определенные подозрения, а западные правительства не проявляют большого интереса к расследованию этого вопроса", — сказал Бек.

Эксперт предположил, что из этого можно сделать вывод: на Западе хотят прекратить дискуссию о подрывах. Бек указал, что Берлин не стал выяснять раньше остальных, кто ответственен за подрыв газопроводов. По мнению парламентария, правительство ФРГ рассчитывает, что со временем проблема исчезнет.

Эксперт назвал виновного в подрыве «Северных потоков»

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы "Северный поток". Вместе с тем в начале февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на "Северных потоках".

По его словам, взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных.

В мире,Сеймур Херш,Европарламент,
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