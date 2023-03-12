В ЕС оценили версию о причастности США к подрыву "Северных потоков"

Версия о причастности Вашингтона к взрывам на газопроводах системы "Северный потока" (СП) неудобна для Берлина, поскольку США являются основным союзником Германии. Об этом в интервью газете "Известия" заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек.

Он отметил, что появление новых предположений о виновных в диверсии на СП направлено на создание путаницы.

"Есть определенные подозрения, а западные правительства не проявляют большого интереса к расследованию этого вопроса", — сказал Бек.

Эксперт предположил, что из этого можно сделать вывод: на Западе хотят прекратить дискуссию о подрывах. Бек указал, что Берлин не стал выяснять раньше остальных, кто ответственен за подрыв газопроводов. По мнению парламентария, правительство ФРГ рассчитывает, что со временем проблема исчезнет.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы "Северный поток". Вместе с тем в начале февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на "Северных потоках".