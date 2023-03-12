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28 минут назад

Asia Times: попытка Украины захватить Крым обернется для Европы катастрофой

ТК «Звезда»

Киевский режим может предпринять попытку захватить Крым только при поддержке США, что обернется для Европы катастрофой, предупредил обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times. Журналист напомнил о настойчивых угрозах украинских властей в отношении российского полуострова и огромного количества поставляемого Соединенными Штатами оружия.

СМИ: Попытка Украины захватить Крым обернется для Европы катастрофой
Фото: ТАССТАСС

«Сколько еще американских кораблей находится в океане сейчас или прибывает в другие порты, пока неизвестно. Но известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнется украинское наступление», - отметил Брайен.

Обозреватель не исключил, что Вашингтон может передать Киеву боевые самолеты для осуществления крымской операции. При этом, за штурвалы сядут летчики США и НАТО, а на сами истребители нанесут украинские опознавательные знаки. Если события будут развиваться подобным образом, то Европу ждут катастрофические последствия, заверил Брайен.

Напомним, в середине февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями» для украинских националистов. В посольстве России подобную риторику назвали воинственной, что подтверждает прямую вовлеченность Штатов в конфликт на Украине. В Москве неоднократно заявляли, что Крым надежно защищен и любые попытки напасть на него обернутся неудачей.

В мире,Виктория Нуланд,НАТО,
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