Киевский режим может предпринять попытку захватить Крым только при поддержке США, что обернется для Европы катастрофой, предупредил обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times. Журналист напомнил о настойчивых угрозах украинских властей в отношении российского полуострова и огромного количества поставляемого Соединенными Штатами оружия.

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«Сколько еще американских кораблей находится в океане сейчас или прибывает в другие порты, пока неизвестно. Но известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнется украинское наступление», - отметил Брайен.

Обозреватель не исключил, что Вашингтон может передать Киеву боевые самолеты для осуществления крымской операции. При этом, за штурвалы сядут летчики США и НАТО, а на сами истребители нанесут украинские опознавательные знаки. Если события будут развиваться подобным образом, то Европу ждут катастрофические последствия, заверил Брайен.