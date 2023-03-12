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28 минут назад

Парламент КНР назначил Ли Шанфу на должность министра обороны Китая

ТАССиещё 1

Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в воскресенье утвердили назначение Ли Шанфу на должность министра обороны КНР. Об этом сообщило агентство Xinhua.

В Китае назначили министра обороны страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре 2022 года 65-летний Ли Шанфу был включен в состав Военного совета Центрального комитета КПК. В ходе нынешней сессии он вошел в обновленный состав высшего государственного военного органа страны - Центрального военного совета КНР.

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