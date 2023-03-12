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25 минут назад

Telegraph: детей принца Гарри и Меган Маркл еще не пригласили на коронацию Карла III

Газета.Ruиещё 2

Дети принца Гарри и Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет еще не были приглашены на коронацию британского короля Карла III. Об этом пишет газета The Telegraph.

Детей принца Гарри не пригласили на коронацию Карла III
Фото: соцсетисоцсети

"Дети герцога и герцогини Сассекских, принц Арчи и принцесса Лилибет, в настоящее время не приглашены на коронацию", - сообщило издание.

Ранее сообщалось, что дети герцогов Сассекских — трехлетний Арчи и годовалая Лилибет — получили титулы принца и принцессы. Согласно правилам королевской семьи, дети герцога и герцогини Сассекских получили право именоваться принцем и принцессой после смерти Елизаветы II, когда их дедушка Карл III стал новым королем Великобритании.

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Газета Daily Mail также писала, что в Букингемском дворце ожидают, что Гарри и Меган посетят коронацию Карла III и его супруги Камиллы, которая запланирована на 6 мая. По информации издания, королевские сотрудники составляют планы рассадки для герцога и герцогини Сассекских.

5 марта стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл получили официальное приглашение на коронацию короля Великобритании Карла III, однако приняли они его или нет, публике до сих пор не сообщили.

В мире,принц Гарри,Елизавета II,
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