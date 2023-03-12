Сенат Франции принял скандальную пенсионную реформу
Сенат Франции принял пенсионную реформу, которая стала причиной акций протеста по всей стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
«Сенат Франции принял спорную пенсионную реформу», — указано в публикации.
Агентство отмечает, что 195 голосов проголосовали за принятие реформы, 112 голосов — против.
Накануне по всей Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. В этот день по всей стране должны были пройти около 230 протестных акций.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, принятие которого подразумевает повышение пенсионного возраста и отмену «специальных» режимов для некоторых трудных профессий. Она предупредила, что власти намерены повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Ранее сообщалось, что на улицах Парижа из-за забастовки скопились горы мусора. В среду на каждой улице столицы можно было увидеть переполненные отходами зеленые и желтые баки. Мусорщики не выполняли свои обязанности, участвуя в демонстрациях против принятия пенсионной реформы.