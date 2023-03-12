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Сенат Франции принял скандальную пенсионную реформу

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Сенат Франции принял пенсионную реформу, которая стала причиной акций протеста по всей стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сенат Франции принял скандальную пенсионную реформу
© ТАСС

«Сенат Франции принял спорную пенсионную реформу», — указано в публикации.

Агентство отмечает, что 195 голосов проголосовали за принятие реформы, 112 голосов — против.

Накануне по всей Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. В этот день по всей стране должны были пройти около 230 протестных акций.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, принятие которого подразумевает повышение пенсионного возраста и отмену «специальных» режимов для некоторых трудных профессий. Она предупредила, что власти намерены повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

Ранее сообщалось, что на улицах Парижа из-за забастовки скопились горы мусора. В среду на каждой улице столицы можно было увидеть переполненные отходами зеленые и желтые баки. Мусорщики не выполняли свои обязанности, участвуя в демонстрациях против принятия пенсионной реформы.

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