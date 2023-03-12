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1 час назад

В США рассказали о влиянии украинского конфликта на Европу

Lenta.ruиещё 5

Конфликт на Украине выявил ужасающее состояние оборонной промышленности стран Европы. Такое мнение выразили обозреватели американского журнала Foreign Affairs Макс Брегманн и София Беш.

В США рассказали о влиянии украинского конфликта на Европу
Фото: ТАССТАСС

Журналисты указали, что это стало результатом недостаточного финансирования европейских армий на протяжении последних двадцати лет. При этом, по их словам, все выделенные средства были направлены на создание гуманитарных, противоповстанческих и контртеррористических миссий в других странах.

Поставки оружия на Украину только усугубили положение Европы, поскольку они привели к истощению ее собственных военных запасов, говорится в материале. Европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) оказался неподходящим для перевооружения, а ее армия, которая находилась до этого «не в лучшей форме», никак не прогрессировала. Кроме того, пишут Беш и Брегманн, оборонный комплекс Европы также испытывает давление из-за влияния США.

Ранее сообщалось, что европейские арсеналы техники и боеприпасов опустошены из-за помощи Украине. Отмечалось, что заводы Европы неспособны производить достаточное количество снарядов, чтобы удовлетворить недельные потребности Киева.

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